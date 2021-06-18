Евро-2020: итоги восьмого игрового дня

В пятницу, 18 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны три матча.

Открывала программу восьмого игрового дня встреча группы E между сборными Швеции и Словакии. Победу в матче, проходившем на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге, одержала шведская команда. Единственный мяч на 77-й минуте забил с пенальти полузащитник шведов Эмиль Форсберг.

Также в четверг состоялись два матча в группе D. На стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго встречались сборные Хорватии и Чехии. Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол чехов, забитый нападающим Патриком Шиком с пенальти (37-я минута), хорваты ответили точным ударом полузащитника Ивана Перишича (47-я минута).

Завершился восьмой игровой день матчем сборных Англии и Шотландии. Подопечные Гарета Саутгейта не сумели подтвердить статус одного из главных фаворитов турнира. Встреча, проходившая на лондонском стадионе "Уэмбли", закончилась безголевой ничьей.

Напомним, в группе E, помимо сборных Швеции и Словакии, выступают команды Испании и Польши. Матч этих сборных состоится в Севилье 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск). Лидером квартета на данный момент является сборная Швеции (4 очка). Второе место занимает Словакия (3 очка), на третьем месте находится Испания (1 очко). Польша, не набравшая пока ни одного очка, занимает четвертую строчку.

После двух туров первое и второе место в группе D занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка. Третье и четвертое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали пока по одному очку.