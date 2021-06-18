Роман Багдасарян: "Карабахские офицеры, за деньги убивавшие мирных ереванцев, дрались за право стрелять в них"

Журналист Роман Багдасарян записал видео, в котором раскритиковал карабахских армян вообще и карабахский клан в частности. Даже не раскритиковал, а раскрыл чудовищные факты.

Напомним, что 1 марта 2008 года после президентских выборов сторонники Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на круглосуточные протесты. Против них было применено боевое оружие. В ходе мирных демонстраций в центре Еревана погибло 10 человек, никто из организаторов и преступления до сих пор не наказан. По данным Багдасаряна, материалы дела "1 марта" свидетельствуют о том, что разгоном митинга занимались карабахские армяне: "Карабахские генералы притащили толпы своих людей, чтобы убивать мирных ереванцев". Со ссылкой на адвоката Седу Сафарян журналист рассказал, что "офицеры, приехавшие из Карабаха, чтобы за деньги убивать мирных ереванцев, дрались за право стрелять в них": "Одна группа должна была разгонять демонстрацию, другая избивать людей, а третья, численностью примерно 30 человек, должна была стрелять. Эти люди конкурировали за право убивать, а потом шли на заработанные таким образом деньги есть шашлык".

Багдасарян также инкриминировал карабахским армянам воровство и мародерство: "70% надгробных камней в семи районах Азербайджана [находившихся под армянской оккупацией] отсутствуют на кладбищах. Именно карабахские армяне вырвали памятники из земли, соскоблили азербайджанские имена и продали в Армению... Они даже вырывали зубы у трупов, чтобы продавать их в Ереван".

Журналист вспомнил и известный факт, что во время 44-дневной войны карабахские армяне отказались открыть свои магазины и отдать продукты армянским солдатами, призывникам 18-19 лет, и беженцам. "Правильно сделал бог, что вышвырнул вас из Шуши", - резюмировал Багдасарян.

Он также рассказал, что в Гадрутском районе был завод по обработке древесины, в котором бесплатно работали армянские солдаты, а древесина потом продавливалась в Армению.

Еще один неизвестный факт, обнародованный журналистом, - мужчины, бежавшие в ходе войны из Карабаха, переодевались в женщин и накладывали мейкап или же прятались под трупами, чтобы быстрее покинуть зону боевых действий.

"Кроме того, в семи районах Азербайджана стояло немало мечетей, которые были сожжены карабахским кланом. [Лидеры клана] Роберт Кочарян и Сереж Саргсян обманывали народ долгое время, утверждая, что мечетей там никогда не было", - заявил Багдасарян, по мнению которого, сегодня армяне расплачиваются за преступления карабахского клана.