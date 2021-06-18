В Дагестане потратят 41 млрд рублей на строительство обходов Махачкалы и Дербента
В Дагестане построят автомобильные дороги в обход Махачкалы и Дербента, затраты на проект оцениваются почти в 41 млрд рублей.
Ориентировочная стоимость строительства объекта "Северный обход Махачкалы" составляет 13,8 млрд рублей, сообщил министр экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев на заседании республиканского кабмина, пишет "Интерфакс".
Республика готовит обращение в правительство РФ о рассмотрении с вопроса источников финансирования на разработку проектной документации. Ожидается, что Росавтодор заложит необходимые средства в 2022 и 2023 годах.
Предельная стоимость строительства дороги в обход Дербента - 27,2 млрд рублей, проект готов и направлен в Главгосэкспертизу.
Вестник Кавказа
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