В Дагестане потратят 41 млрд рублей на строительство обходов Махачкалы и Дербента

В Дагестане построят автомобильные дороги в обход Махачкалы и Дербента, затраты на проект оцениваются почти в 41 млрд рублей.

Ориентировочная стоимость строительства объекта "Северный обход Махачкалы" составляет 13,8 млрд рублей, сообщил министр экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев на заседании республиканского кабмина, пишет "Интерфакс".

Республика готовит обращение в правительство РФ о рассмотрении с вопроса источников финансирования на разработку проектной документации. Ожидается, что Росавтодор заложит необходимые средства в 2022 и 2023 годах.

Предельная стоимость строительства дороги в обход Дербента - 27,2 млрд рублей, проект готов и направлен в Главгосэкспертизу.