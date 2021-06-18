В Батуми проведут Черноморский винный фестиваль

Черноморский винный фестиваль во второй раз пройдет в Батуми с 6 по 8 августа.

Гости фестиваля смогут приобрести уникальные сорта грузинского вина, попробовать блюда традиционной кухни Грузии и других стран. Также на празднике будут представлены до 50 предприятий традиционного промысла, состоятся розыгрыши и конкурсы для детей, говорится на странице организаторов в соцсети Facebook.

На винном фестивале в Аджарии пройдут музыкальный концерты, выступят известные грузинские артисты.