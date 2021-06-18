Армянские правоохранители задержали главу медцентра "Измирлян"

Специальная следственная служба Армении подтвердила задержание главы медцентра "Измирлян", кандидата в депутаты от блока "Армения" Армена Чарчяна.

Отмечается, что на основании аудиозаписи, распространенной Telegram-каналом "Баграмян 26", задержан кандидат в депутаты от блока "Айастан", в отношении которого возбуждено уголовное дело по пункту 2 ч. 4 Ст. 154.2 УК РА. (Дача взятки избирателям, получение взятки, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя), - передает Sputnik Армения.

Чиновник использовал служебное положение, принуждая своих работников голосовать на выборах против действующей власти, угрожая последующим давлением со стороны руководства возглавляемого им медцентра.

На данный момент проводится проверка, - говорится в сообщении.