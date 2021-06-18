Новые останки на месте захоронения жертв фашистов обнаружены на Кубани

В Краснодарском крае найдены останки ещё девяти человек, погибших от рук фашистов, сообщает СКР.

"В 2004-2009 годах в ходе поиска неучтенных военных захоронений на территории Темрюкского района обнаружено ранее не исследованное захоронение 100 мирных граждан, погибших от рук фашистов в годы оккупации региона. 16-18 июня 2021 года поисковиками и сотрудниками ведомства при исследовании данной территории были обнаружены новые останки", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в рамках дела о геноциде фашистскими захватчиками и их пособниками народов СССР в годы Великой Отечественной войны проводится извлечение останков погибших, которых будут идентифицировать.

"В ходе поисковых работ обнаружены останки девяти человек, трое из которых, по предположительным данным, дети. Все они будут направлены для проведения судебно-медицинских и генетических экспертиз для определения пола, возраста, наличия повреждений, причин и давности наступления смерти", - говорится в релизе.