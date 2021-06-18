Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 11
В результате подтопления Ялты из-за ливня увеличилось до 11. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.
"Пострадавших выявлено 11 человек. И один погибший", - приводит слова Павленко ТАСС.
Она отметила, что в настоящее время более 300 человек находятся в пунктах временного размещения. "Подтоплено более 70 домов. Оказали помощь уже более 300 пострадавшим. Переселяем людей, которые нуждаются в этом. Очень много волонтеров работают", - подчеркнула Павленко.
Вестник Кавказа
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