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Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 11

Число пострадавших от ливня в Ялте выросло до 11

В результате подтопления Ялты из-за ливня увеличилось до 11. Об этом заявила глава администрации города Янина Павленко.

"Пострадавших выявлено 11 человек. И один погибший", - приводит слова Павленко ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время более 300 человек находятся в пунктах временного размещения. "Подтоплено более 70 домов. Оказали помощь уже более 300 пострадавшим. Переселяем людей, которые нуждаются в этом. Очень много волонтеров работают", - подчеркнула Павленко.

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Вестник Кавказа

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