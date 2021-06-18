Шавкат Мирзиеев дал женщинам работу в контейнерах

Обычно люди ездят в большие города на работу из регионов. В Узбекистане сейчас все наоборот. В рамках государственной программы, направленной на создание рабочих мест для женщин из сельской местности, по всей стране были размещено полсотни грузовых контейнеров, переоборудованных в салоны красоты. Eurasianet рассказывает, что все салоны укомплектован парикмахерским оборудованием, мебелью и кондиционером. Сотрудники отбираются из числа безработных и из малообеспеченных семей.

Государственная телекомпания показала доставку одного контейнера в Аккурганский район, примерно в часе езды к югу от Ташкента. Новоиспеченная владелец салона смахивала слезы, когда ей вручили ключи на торжественной церемонии передачи. "Хуррият Боймуродова прошла обучение парикмахерскому искусству. И теперь у нее есть постоянная работа и стабильный источник дохода", - говорится в репортаже телекомпании Узбекистон24. Каждый салон рассчитан на работу нескольких парикмахеров и косметологов.

Инициатива стала результатом призывов, подобных тем, с которыми президент Шавкат Мирзиеев выступил в феврале, когда дал указания профсоюзам обдумать способы создания рабочих мест для женщин в сельских общинах. Его предложения включали возможность работать в текстильной промышленности, птицеводстве и в малом бизнесе.

Проблема стоит остро. Перспективы трудоустройства в регионах, за исключением низкооплачиваемой работы в сельском хозяйстве, в целом слабые, но особенно сложная ситуация для женщин. Многие ищут счастья за границей. По официальным данным, в период с января по март 2002 года, до того, как разразилась пандемия коронавируса, более 20 тысяч женщин покинули страну в поисках работы.

По состоянию на апрель в целом около 1,6 млн человек зарегистрированы как безработные.

Идея использования контейнеров в качестве средства решения проблем набирает обороты. В январе Мирзиеев во время поездки в Бухарскую область призвал установить блоки в сельских регионах для использования в качестве мастерских для оказания бытовых услуг. Позже было объявлено, что жителям региона, желающим воспользоваться этой возможностью, будет предоставлено 1000 контейнеров, за которые будут выплачены льготные кредиты.

Кризис Covid-19 разразился тогда, когда работа в контейнерах начала набирать популярность. Весной прошлого года за пределами Ташкента был построен целый городок, способный вместить 10 тысяч человек, для карантина узбекистанцев, возвращающихся из-за границы. В феврале, опять же по указанию президента, несколько мэров и губернаторов были размещены в офисах, базирующихся в контейнерах, украшенных вывеской "Дом губернатора". Идея заключалась в том, что это позволит региональным администраторам более тесно контактировать с населением.