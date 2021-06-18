Власти Майкопа увековечили память Вадима Исаева

В столице Адыгеи Майкопе сегодня на фасаде дома по улице Исаева, 1 в поселке Западном открыли памятный знак в честь генерального директора Майкопского производственного объединения "Точрадиомаш" Вадима Леонидовича Исаева.

В церемонии приняли участие исполняющий обязанности главы Майкопа Сергей Стельмах, и.о. заместителя главы города, председатель городского Совета ветеранов Юрий Томчак, руководитель республиканского Фонда поддержки ветеранов "Победа" им. Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева Юрий Нехай и другие официальные лица.

Гости поделились личными воспоминаниями о легендарном земляке, внесшем неоценимый вклад в развитие одного из крупнейших предприятий оборонного комплекса Юга России – Майкопского производственного объединения "Точрадиомаш", - передает "АиФ-Адыгея".

В конце 80-х годов под руководством ВЛ.Исаева производственное объединение "Точрадиомаш" стало не только одним из базовых, бюджетообразующих предприятий Майкопа, но и одним из лучших предприятий Минрадиопрома СССР, а его руководитель был удостоен премии Совета министров СССР.