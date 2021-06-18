Жителям Краснодара покажут плакаты художников из Германии

В краснодарском выставочном пространстве Plague Space завтра, 19 июня, начинает работу выставка DEZICIONS, на которой будут показаны работы немецких художников Пауля Барша и Тильмана Хорнига.

В основу экспозиции лег их плакат с фотографией Фрэнка Заппы - легенды рок-н-ролла, музыканта-самоучки, лауреата премии Grammy, изображение которого было популярным предметом интерьера среди восточных немцев из поколения родителей художников, - передает портал Юга.ру.

На выставке представлены большие картонные настенные работы на основе этого плаката, а ремикс произведений пересматривает и исследует личное прошлое художников и влияние субкультурных образов и музыки как на родителей, так и на детей, - сообщили организаторы выставки.

Начало вернисажа 19 июня в 19:00. Вход свободный.