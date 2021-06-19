СКФУ увеличит число бюджетных мест на 10%

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) в новом учебном году примет на 10% больше абитуриентов, чем в 2020 году, проинформировали в пресс-службе университета, отметив, что в итоге в вузе будет более 3 тыс бюджетных мест.

""В нынешнем году в СКФУ увеличилось количество бюджетных мест. Оно превысит три тысячи, что на 350 единиц больше, чем в прошлом году. Наибольший прирост пришелся на подготовку специалистов в области прикладной математики и электроэнергетики. Повезло и тем, кто планирует после окончания вуза связать свою жизнь с наукой. Они могут претендовать на дополнительные места в аспирантуре и ординатуре СКФУ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также в этом году университет откроет набор на две новые специальности – "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" и "Технология продукции и организация общественного питания".

Приемная кампания стартует 18 июня, документы можно прислать по почте, в электронной форме на сайте университета, или воспользоваться специальным мобильным приложением.