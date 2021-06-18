Художников-акварелистов приглашают участвовать в выставке в Баку

В Баку 15 июля в Центре искусств "Хатаи" состоится открытие выставки Su və rəng ahəngi 2021 ("Гармония воды и цвета 2021").

По словам организаторов, к участию в выставке приглашаются художники-акварелисты старше 18 лет. Срок сдачи работ – 30 июня.

Уточняется, что все картины должны быть выполнены в технике акварели, их формат не должен быть меньше А3.

Каждый художник может представить три работы, фотографии работ следует отправлять на адрес электронной почты iwsazerbaijan@gmail.com. Также необходимо указать имя и фамилию автора, название и размер работы.