Ставрополь приглашает на ярмарку выходного дня

В Ставрополе сегодня, 19 июня, состоится очередная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня. Она проходит в рамках акции "Покупай ставропольское!". Адрес проведения мероприятия – ул. Трунова, 134. Ярмарка продлится с 8 до 16 часов.

На ярмарке можно будет приобрести продукцию лучших региональных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, а также товары от фермеров и с личных подсобных хозяйств. В широком ассортименте по ценам производителей гостей ярмарки ждет свежее мясо, овощи, фрукты, рыба, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукция мясопереработки и многое другое, сообщает пресс-служба городской администрации.