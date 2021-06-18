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В центре Аксая открыли памятник донским медикам

Фото администрации Аксайского района
Фото администрации Аксайского района

В ростовском Аксае на проспекте Ленина открыли мемориал в честь медработников: в него входят скульптура врача с сердцем в руках и арт-объект в виде протянутых рук работы ростовского скульптора Михаила Ушакова, - рассказали в пресс-службе Аксайского района. 

"Мы столкнулись с пандемией коронавируса и еще раз почувствовали, как важна и значима профессия врача – когда от профессионализма, внимательности, ответственности каждого медработника в прямом смысле слова зависят жизни людей. И этот памятник – символ благодарности аксайчан за ваш ежедневный подвиг",  – рассказал на церемонии открытия исполняющий обязанности главы администрации района Константин Доморовский, передает "АиФ-Ростов".

Высота статуи 2,5 метра, она изготовлена из бронзы.

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