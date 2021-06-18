Евро-2020: Кристиан Эриксен выписан из больницы

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен, перенесший сердечный приступ на футбольном поле, выписан из больницы, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что полузащитник встретился с игроками национальной команды и теперь отправится домой.

"Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они сыграли вчера вечером. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против России", — сказал футболист.

Напомним, что 12 июня Эриксен потерял сознание во время матча между сборными Дании и Финляндии. Медперсонал оказал полузащитнику первую помощь на поле, после чего его унесли на носилках. Спустя день тренер датчан Каспер Хьюлманд рассказал, что Эриксен перенес инфаркт.