Запрет на въезд сняли в Ялте

Въезд в Ялту осуществляется без ограничений, введенный запрет из-за подтопления снят, сообщает пресс-служба министерство курортов Крыма.

"Въезд в город Ялта и транзитный проезд осуществляется без ограничений. Погодные условия не повлияли на работу авиа и ж/д транспорта: все работает также в штатном режиме", - сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в Крыму дальнейшему отдыху ничто не угрожает.

"Есть объективные сложности – в короткие сроки эти территории вновь будут комфортными для отдыха. Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме", - отметили в министерстве.