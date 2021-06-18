В Москве предупредили о штрафах за нарушение антиковидных мер на мероприятиях

За нарушение правил по проведению массовых мероприятий в Москве организаторы будут оштрафованы на 300 тыс рублей. Об этом заявил руководитель Главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

"За несоблюдение установленных требований к организаторам применяется административная ответственность в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ для индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс, для юридических лиц - до 300 тыс рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток",- приводит слова Данчикова РИА Новости.

Напомним, что указом мэра столицы с 18 июня по 29 июня 2021 года приостановлено проведение мероприятий с одновременным присутствием более тысячи человек.