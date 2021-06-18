Сборная Украины на Евро-2020. Забыт ли футбол Лобановского?

Украинская национальная команда во втором туре Евро - 2020 победила Северную Македонию со счетом 2:1. В первом матче сборная Украины в рамках группового этапа Евро-2020 уступила Нидерландам со счетом 2:3. При этом многие специалисты не сомневаются, что Украина должна выйти в плей-офф чемпионата. "Вестник Кавказа" продолжает анализировать выступление сборных команд на Евро-2020 с помощью легендарных футболистов советской сборной разных лет.

Бронзовый призер чемпионата мира 1966 года, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили напомнил, что Украина в советские времена всегда поставляла в национальную сборную много высококлассных футболистов. "Они играли на европейский манер. Украинцы, как правило, были лидерами сборной СССР. Другой республикой, которая давала много талантливых футболистов, была Грузия. Сегодня украинцы отличаются тем, что быстрее других коллег на постсоветском пространстве перенимают все новшества европейского футбола. Они очень восприимчивы к новому, очень быстро усваивают то, что делают ведущие футболисты в клубах Европы", - отметил Анзор Кавазашвили.

В двух первых матчах, на взгляд собеседника "Вестника Кавказа", украинцы показали приличный футбол, но не смогли обойтись и без серьезных просчетов. "Их сборная даже не уступала особо по игре голландцам. Но в футболе важен такой фактор как везение. За пять минут до конца матча Украина - Нидерланды, как мы помним, счет был равный 2:2. Вратарю Бущану сбрасывают мяч, и он его выбивает безадресно в сторону фланга, где мяч подхватывают соперники и забивают гол. Что это? Расслабленность, задумчивость вратарская - не могу понять. В следующем матче команда вышла на поле и вновь показала хороший футбол, но потом вдруг распустилась и позволила сборной Северной Македонии повести открытую игру. И долго не могла собраться. Даже когда пропустила гол с пенальти. Я был в шоке: такая сборная команда не имела права допускать подобных ошибок. Хорошо, что она смогла удержать счет. Наставник сборной Андрей Шевченко - очень уважаемый мною тренер и футболист, но он должен привести подопечных в нормальное психологическое состояние. Его футболисты умеют долго держать мяч, за счет хорошей индивидуальной техники катать его по полю, изматывать соперников беготней без мяча, но в игре с северными македонцами стали, после пропущенного гола, психовать, допускать ошибки", - сказал один из лучших советских вратарей.

Анзор Кавазашвили уловил в игре украинцев отдельные черты футбольного "наследия Лобановского". "Передачи мяча с флангов очень похожи на те, что практиковал Лобановский. Угловые и штрафные удары нынешние футболисты наносят резкие и закрученные, в его стиле. Мы же помним его угловые удары, когда он мяч закручивал или в дальний, или в ближний угол ворот, а все остальные киевские динамовцы влетали на скорости в штрафную площадку, создавая ажиотаж, выпрыгивая и мешая вратарю и защитникам реагировать на удар Лобановского. Часто соперники терялись от такого налета, пропускали голы. Я наблюдаю возрождение этого стиля в украинской сборной, что очень здорово!" - заключил Кавазашвили.

Воспитанник бакинского футбола, бронзовый призер чемпионата СССР по футболу в составе "Нефтчи" (Баку) Николай Богданов сейчас живет на Украине. После "Нефтчи" он выступал в таких клубах, как "Зенит" (Ленинград), "Динамо" (Киев), "Днепр" (Днепропетровск). Богданов, напротив, считает, что игра нынешних украинских футболистов далека от принципов, которые исповедовал их выдающийся соотечественник Валерий Лобановский. "Там был тотальный футбол, как у голландцев. А игру нынешней сборной Украины я не понимаю. Нельзя отходить назад, держать мяч на своей половине поля бесцельно. Нет остроты. В мое время тех игроков, которые отдавали мяч назад, надолго сажали на скамейку запасных. Надо идти вперед. В матче с Северной Македонией для сборной Украины было два разных тайма - один хороший, второй плохой".

По мнению собеседника "Вестника Кавказа", в групповом турнире Украина борется за третье место, поскольку ей будет сложно обойти Нидерланды и Австрию. "В сборной Украины исполнителей раз-два и обчелся. Команда играет, конечно, лучше, чем в былые времена, но многих футболистов я бы к сборной не подпускал. Например, Шапаренко отдает мяч на пять метров и стоит на поле. Я немного кухню знаю украинского футбола - хотят продать футболистов, а никто их не берет. У нас были футбольные города, которые такими быть уже перестали. Качественный тренировочный процесс раньше начинался с мальчишек - воспитывали талантливых футболистов. А сейчас футбол стал коммерческим, за деньги берут в детские секции, не за талант", - заключил Николай Богданов.

Специалисты предположили, что сборные Украины и России теоретически могут встретиться на Евро-2020, но не раньше четвертьфинала. Если эти команды дойдут до полуфинала разными путями, то шансы сыграть друг с другом уже повысятся. При этом те же специалисты уточняют, что нынешняя, не очень выразительная, игра этих сборных может привести их в лучшем случае к 1/8 финала, хотя футбол игра непредсказуемая - мяч круглый, а поле ровное!