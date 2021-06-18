В Турции смогут отдохнуть более 8 миллионов россиян

Более 7 млн туристов из России смогут провести свой отдых в Турции в этом году, если позволит эпидемическая обстановка. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

"За апрель–июнь в Турции планировали отдохнуть 1,5 млн россиян, возможно, если позволит эпидемическая ситуация, в Турции отдохнет больше, чем в 2019 году. Тогда это было почти 7 млн", — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова объявила о возобновлении авиасообщения с Турцией. По ее словам, инспекционная группа по коронавирусу подтвердила безопасность нахождения российских граждан на территории Турции.