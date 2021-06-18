АПК Дагестана поддержат крупными инвестициями

АПК Дагестана ждут крупные вливания из госбюджета - республика получит из на поддержку агропромышленного комплекса 3,1 млрд рублей, - сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Вопросы оказания господдержки аграриям Дагестана обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова с замминистра сельского хозяйства РФ Еленой Фастовой и директором департамента бюджетной политики Минсельхоза РФ Натальей Дацковской.

Фастова потребовала своевременно довести средства до сельхозтоваропроизводителей и поручила подготовить график их получения с учетом сезонности проводимых сельскохозяйственных работ, - передает "Это Кавказ".