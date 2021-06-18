Генпрокуратура проверит законность приказа Депздрава Москвы о лечении только привитых москвичей

Юрист, правозащитник Иван Мельников обратился в Генпрокуратуру с заявлением, в котором просит организовать проверку законности действий должностных лиц, принявших приказ Департамента здравоохранения Москвы, согласно которому плановая госпитализация граждан осуществляется строго при вакцинации или наличии антител к коронавирусу.

Юрист просит надзорный орган принять меры для недопущения негативных последствий, с целью защиты их права граждан РФ на жизнь и охрану здоровья, поскольку принятый приказ о госпитализации только вакцинированных граждан либо при наличии у них антител прямо противоречит Конституции РФ, в которой отмечается, что каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, - передает "Интерфакс".

В заявлении Мельников указывает, что данный приказ является вмешательством в лечебный процесс, так как плановая медицинская помощь определяется лечащим врачом по показаниям и в соответствии с приказами и клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ.

Помимо этого, данный приказ грозит увеличением тяжелых заболеваний, а также возможным увеличением смертности среди граждан, которым не будет оказана плановая медицинская помощь в установленные законом сроки. Также документ создает предпосылки для снижения качества медицинской помощи в связи с возникшими вслед за его принятием массовыми нарушениями порядков и стандартов оказания медицинской помощи, создавая предпосылки для последующего привлечения к административной и уголовной ответственности медицинских работников, - отмечает правозащитник.

Напомним, ранее сегодня московский Депздрав объявил, что плановая медицинская помощь в столичных больницах будет оказываться только при наличии у пациентов антител к коронавирусной инфекции.