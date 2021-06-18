Голикова рассказала о симптоматике "индийского" штамма коронавируса

Насморк, боль в горле и головная боль – типичные для так называемого "индийского" штамма коронавируса симптомы, - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сейчас, с учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые. По привычной для нас ситуации люди используют обычные противовирусные средства, а иногда антибиотики, принимают их, поскольку симптомы схожи с простудным заболеванием", - заявила Голикова, передает РИА Новости.

Россияне зачастую не различают симптомы обычной простуды и коронавируса, запускают болезнь, поэтому при первых же респираторных симптомах необходимо обращаться к доктору, - добавила вице-премьер, отметив, что наблюдения последних дней показывают, что у молодых людей, которые традиционно не обращаются к врачу, спустя 3, 4 или 5 дней запускается очень сложный механизм развития заболевания, и оно переходит в форму средней тяжести или тяжелого течения.