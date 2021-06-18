Фестиваль военных оркестров в Ессентуках открыли 15 коллективов

Сегодня в курортных Ессентуках стартовал Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии.

"Начался фестиваль с шествия оркестров по улицам Ессентуков. На Театральную площадь Ессентуков вышли 15 профессиональных музыкальных команд со всех уголков России. Перед многочисленной публикой предстали коллективы Ставропольского и Краснодарского краев, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Грозного, Махачкалы, Владикавказа и других российских регионов. В их числе впервые четыре молодежных коллектива. Каждый регион привез свою колоритную музыку", - говорится в сообщении на официальной странице муниципалитета города в Instagram, передает "Это Кавказ".

Все оркестры во время шествия одновременно исполняли вальс из хореографической драмы по мотивам произведения Михаила Лермонтова "Маскарад".

"Мы уже вышли на уровень всероссийского фестиваля, в следующем году он станет международным и, обязательно, мы постараемся сделать его ежегодным. Фестиваль военных оркестров занимает лидирующие позиции в перечне всех музыкальных мероприятий региона, благодаря ему курортная жизнь приобретает свою уникальность и изюминку", - сказал на открытии глава города Александр Некристов.

Фестиваль будет проходить три дня, а его оркестры-участники будут выступать одновременно во всех курортных городах, в Минеральных Водах и в Лермонтове, - говорится в сообщении.