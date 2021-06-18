Черное море на Кубани будет холодным до июля - МЧС

Осадки внесли коррективы в скорость прогрева воды в Черном море на Кубани, и оно прогреется позже запланированного, - рассказал начальник отдела Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Александр Колесник.

"Осадки вносят свои коррективы: фронтальные массы, вторжение холодных масс на прогретую подстилающую поверхность. И они вносят коррективы в прогрев моря. С холодным морем в июле мы не останемся, однозначно, в дальнейшем прогрев будет усиливаться", - рассказал Колесник, передает портал Юга.ру.

Cо следующей недели на Кубани установится жаркая погода, воздух прогреется до 30 градусов тепла, а пока температура воды в Новороссийске составила всего 18 градусов, в Туапсе - 19, в Сочи - 20, в Геленджике - 21, и лишь в Анапе - 22 тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее ожидалось, что Черное море на побережье Кубани прогреется во второй половине июня.