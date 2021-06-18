Власти США приостановили военную помощь Украине - СМИ
Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине на сумму до $100 млн, - сообщило издание Politico.
Приостановить помощь в Вашингтоне решили после объявления Москвы об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов в Женеве, - сообщают источники издания, передает РИА Новости.
Ранее решение о предоставлении такой помощи принял американский Совет национальной безопасности на фоне учений российской армии у западных границ страны. Над пакетом работали сотрудники госдепартамента и Пентагона, - сообщает издание.
Вестник Кавказа
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