Власти США приостановили военную помощь Украине - СМИ

Белый дом временно приостановил пакет военной помощи Украине на сумму до $100 млн, - сообщило издание Politico.

Приостановить помощь в Вашингтоне решили после объявления Москвы об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов в Женеве, - сообщают источники издания, передает РИА Новости.

Ранее решение о предоставлении такой помощи принял американский Совет национальной безопасности на фоне учений российской армии у западных границ страны. Над пакетом работали сотрудники госдепартамента и Пентагона, - сообщает издание.