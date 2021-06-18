Около восьми ресторанов Москвы создадут "бесковидную" зону

В Москве около восьми ресторанов решили войти список с "бесковидной" зоной. Об этом заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Было предложено, что это будет 10-15 заведений на всю Москву, но вот на сегодняшний момент их около 7-8 уже изъявили желание, будем смотреть, как будет ситуация развиваться дальше", - приводит слова Немерюка РИА Новости.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что с субботы вводится эксперимент по созданию свободных от COVID-19 точек общественного питания. Попасть в московский ресторан с "бесковидной" зоной можно только по QR-коду о вакцинации.