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Евро-2020: Хорватия и Чехия разошлись миром

Евро-2020: Хорватия и Чехия разошлись миром

В Глазго только что закончился матч второго тура чемпиона Европы по футболу в группе D между сборными Хорватии и Чехии.

 Команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол чехов, забитый нападающим Патриком Шиком с пенальти (37-я минута), хорваты ответили точным ударом полузащитника Ивана Перишича (47-я минута).

Напомним, в группе D, помимо сборных Хорватии и Чехии, выступают Англия и Шотландия. Матч этих команд состоится сегодня в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).

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Вестник Кавказа

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