Российские туроператоры готовы к чартерам в Турцию

Российские туроператоры готовы незамедлительно возобновить чартерные рейсы в Турцию после возобновления авиасообщения, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"Если с 22 июня откроют полномасштабное сообщение с Турцией, то с 22 числа они и полетят. Проще всего нужно будет поставить чартерные рейсы, но и регулярные авиакомпании тоже восстановят рейсы в системах бронирования, и можно будет их использовать… Но это будет возможно только в том случае, если будут даны все разрешения", - рассказал Горин, передает РИА Новости.

В целом в АТОР уверены, что в Турцию готовы отправиться более чем 1 млн российских туристов.

"Количество туристов, которые ожидали открытия Турции, переносили туры, по нашим оценкам, свыше 1 млн человек. Сейчас и забронированные туры можно будет выполнить.

Это хорошо как для туристов, так и для туркомпаний, это улучшит, в том числе, предложение в туризме и здоровую конкуренцию между направлениями и странами", — добавил Дмитрий Горин.