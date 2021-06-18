Киев ввел санкции в отношении глав Ростеха и "ВСМПО-Ависма"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу применил санкции против генерального директора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, а также заместителя председателя совета директоров крупнейшего в мире российского производителя титана - корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Шелкова, - сообщил в своем канале в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций против Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.", - написал он, цитирует ТАСС.