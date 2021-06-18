В Ереване завершается митинг сторонников Кочаряна

Несколько тысяч сторонников экс-президента Армении, одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта Роберта Кочаряна собрались на площади Республики в Ереване.

Сторонники Кочаряна стянулись к площади большими группами с прилегающих улиц. Одна из колонн прошла шествием по улице Туманяна в сторону главной площади города. Другая колонна подошла к центру Еревана по улице Амиряна.

Отмечается, что митинг завершит кампанию Кочаряна перед парламентскими выборами в Армении 20 июня.