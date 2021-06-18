Глава Ялты озвучила первую оценку ущерба от подтопления

По предварительной оценке, крымской курортной Ялте обрушившийся на нее сегодня циклон нанес значительный ущерб, - заявили власти города.

"Ущерб городу нанесен колоссальный", - написала глава ялтинской администрации Янина Павленко в своем аккаунте в Facebook, - передает "Интерфакс".

"Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра", - отметила она, сообщив, что в городе постепенно налаживается работа общественного транспорта.

С вечера на улицах города начнет работать спецтехника, - добавила Павленко.

Напомним, сегодня ночью сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды был закрыт въезд в город.