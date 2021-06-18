Россия увеличит число рейсов в Азербайджан

Федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 принял решение восстановить авиасообщение с рядом стран с 28 июня. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Отмечается, что авиасообщение возобновится с США, Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией.

Голикова также отметила, что Россия увеличит число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию, сообщает ТАСС.

Вице-премьер подчеркнула, что данное решение вступит в силу с 28 июня. По ее словам, ряд зарубежных государств также готовы принимать граждан из России, привившихся от COVID-19 российскими вакцинами.