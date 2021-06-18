Минтуризма Ставрополья возглавил Кирилл Реут

На Ставрополье новые назначения – указом главы Ставропольского края Владимира Владимирова и.о. министра туризма и оздоровительных курортов края назначен Кирилл Реут, ранее курировавший в министерстве Кавказские Минеральные Воды, - сообщает пресс-служба губернатора.

Реут работает в министерстве туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края с 2019 года. За это время на разных должностях он занимался проведением эксперимента по взиманию курортного сбора, привлечением инвестиций в санаторно-курортную отрасль, а также координацией в развитии Кавминвод, - передает "Интерфакс".

Напомним, прежний глава Минтуризма Ставрополья Александр Трухачев в начале июня ушел в отставку и был назначен врио ректора Ставропольского государственного аграрного университета.