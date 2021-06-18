Турция откроется для туристов из России 22 июня

Россия возобновляет авиасообщение с Турцией с 22 июня. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Решение принято на основании заключения группы российских экспертов, которые прибыли в Турцию 17 июня с целью оценки ситуации, связанной с коронавирусом, на туристических объектах.

"По заключению наших специалистов, с учетом обсуждения и полноценного рассмотрения этого вопроса всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти на заседании оперативного штаба было принято решение о целесообразности восстановления авиационного сообщения с Турецкой Республикой с 22 июня этого года", - приводит ее слова ТАСС.

Голикова отметила, что доля привитых сотрудников отелей в Турции составляет от 60 до 90%. Кроме того, она добавила, что занятость коечного фонда в республике снизилась до 39%.