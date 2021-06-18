Азов догнал по солености Черное море

Ученые зафиксировали рост солености воды Азовского моря до 15 промилле, что сопоставимо с соленостью Черного моря, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Причина осолонения вод - в воздействии человека и маловодьи, - считают ученые.

"Очень важно, что сегодня эта тема изучается научным сообществом, которое может помочь в выработке необходимых мер, особенно в свете будущих мероприятий по оздоровлению реки Дон", - подчеркнула замглавы минприроды области Наталья Ковтун, передает "АиФ-Ростов".

Напомним, соленость морской воды растет на протяжении последних десятилетий. Она поступает в бассейн реки Дон, что может иметь непредсказуемые последствия: Дон обеспечивает водой миллионы жителей области.