Дополнительные ограничения из-за COVID-19 ввели в Дагестане

В Дагестане ввели дополнительные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает республиканский оперштаб по борьбе с COVID-19.

"Установить режим изоляции граждан в возрасте 65 лет и старше, а также лиц, имеющих хронические заболевания, с 21 июня текущего года на 14 дней, кроме лиц, имеющих завершенный курс вакцинации против коронавирусной инфекции. С 18 июня текущего года — запретить работу организаций общественного питания с 23.00 до 06.00", – говорится в заявлении.

Отмечается, что в республике запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, детских и ночных клубах, кальянных, а также мероприятия в организациях общепита, за исключением открытых веранд с соблюдением противокоронавирусных мер.

В гостиницах и санаториях могут поселиться только граждане, прошедшие вакцинацию, имеющие антитела или отрицательный результат лабораторного исследования.

Региональные власти обязали граждан носить маски в общественных местах и транспорте.

Стоит добавить, что в республике ограничат заполняемость кинотеатров, концертных залов, спортивных залов, музеев, библиотек, развлекательных и досуговых центров и других учреждений культуры, искусства и спорта до 50%.