На Ставрополье идут жара и сильный ветер

Уже завтра, 19 июня, на Ставрополье придет сильный порывистый ветер, - предупредило управление МЧС России по Ставропольскому краю.

"Днем существует вероятность возникновения локальных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе транспорта, повреждением линий связи и ЛЭП, слабо закрепленных конструкций. Источник происшествий – порывистый восточный ветер до 20 м/с", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

На фоне сильного ветра и жары, которая установится в крае, в его северной части местами ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Ставропольские синоптики прогнозируют 19-20 июня сухую жаркую погоду: по их прогнозам, температура воздухадостигнет 35 градусов, - говорится в сообщении.