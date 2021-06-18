В Госдуме выступили против "бесковидных" зон в Москве

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов в своем Telegram-канале раскритиковал идею властей Москвы о заведениях с привитыми сотрудниками и клиентами.

"Стремление любыми способами принудить население к вакцинации от коронавируса приобретает уродливые формы, которые лишь дискредитируют усилия властей по снижению заболеваемости. Это какая-то новая вариация пира во время чумы. Все эти люди могут быть носителями вируса, и никто из них не гарантирован от заболевания. Ложное чувство безопасности может сыграть злую шутку с клиентами и персоналом подобных заведений для избранных", - написал он.

Парламентарий отметил, что подобные меры могут ввести в вагонах метро, электричках и магазинах. По его словам, последствия мер по сдерживанию уровня заболеваемости коронавирусом, к сожалению, не всегда приводят к нужному итогу.

"Мы же не хотим учудить нечто подобное и делить население на граждан разного сорта? Понятно, что все эти странные новации продиктованы благими пожеланиями, которые, однако, никогда не заканчиваются благими результатами", - заключил Миронов.