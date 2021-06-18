Индийский штамм коронавируса начинает доминировать во всем мире – ВОЗ

Вариант коронавируса "Дельта", выявленный 5 октября 2020 года в индийском Нагпуре, становится доминантным во всем мире ввиду повышенной передаваемости, - заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.

"Вариант "Дельта" уверенно движется к тому, чтобы стать доминирующим вариантом во всем мире из-за его значительно увеличенной трансмиссионной способности", - заявила Сваминатан сегодня, передает РИА Новости.

Согласно данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса B.1.617 носит название вариант "Дельта".