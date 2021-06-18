В МИД рассказали о возможном вхождении Украины и Грузии в НАТО

Присоединение Грузии и Украины к НАТО является прямым вызовом национальным интересам России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко .

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"Наша позиция совершенно понятная и четкая: такой шаг – прямой вызов национальным интересам РФ, он затрагивает коренные интересы безопасности", - приводит слова Грушко РИА Новости.

Он также напомнил, что если бы Альянс остановился на обещанных Михаилу Горбачеву линиях, то сейчас бы у нее на ее восточных границах были Прибалтика и Польша.

"Поэтому расширение – это поиск большого противника. Сегодня мы видим печальные результаты этого расширения, гигантские ресурсы, а общие расходы НАТО составляют сегодня больше одного триллиона долларов, 51% общемировых расходов, выбрасываются на цели, которые не совместимы с целями мирового развития, и отвлекают ресурсы от действительно насущных проблем в области безопасности, которые все на юге, а не в Балтийском и Черноморском регионе, которые были спокойны в военном отношении в течение десятилетий", - подчеркнул он.

Замминистра добавил, что расширение НАТО способствует превращению Балтийского и Черноморского регионов в арену военного противостояния.