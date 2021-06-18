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Власти Крыма объявили режим ЧС в Феодосии и Кировском районе

Власти Крыма объявили режим ЧС в Феодосии и Кировском районе

Власти Крыма сегодня были вынуждены из-за сильных ливней ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального масштаба в Феодосии и Кировском районе,

"Режим ЧС регионального масштаба ввели в Феодосии, Кировском районе, Ялте", - сказал советник главы региона Олег Крючков, передает РИА Новости.

Решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба, - добавил Крючков.

Ранее режим ЧС в Крыму был введен на территории Керчи и Ялты.

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Вестник Кавказа

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