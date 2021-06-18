Украина решила разорвать дипотношения с Беларусью

В Верховной раде Украины сегодня был зарегистрирован проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений с Беларусью.

Авторами документа стали члены межфракционного объединения "За демократическую Белоруссию", основную часть которого составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

"С момента принятия постановления прекратить какие-либо дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных", - говорится в заявлении, текст которого в своем Telegram-канале разместил депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Документ уже зарегистрирован в парламенте.

Необходимость принятия постановления вызвана тем, что Беларусь разрешила представителям правоохранительных органов Луганской народной республики (ЛНР) провести следственные действия с задержанным в Белоруссии блогером Романом Протасевичем, якобы де-факто это означает признание ДНР и ЛНР и сотрудничество с террористами, - заявил парламентарий.

В проекте постановления также предложено на официальном уровне отказаться признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии, а "белорусский режим" считать представляющим "угрозу международной безопасности в связи с фактами сотрудничества с террористами".