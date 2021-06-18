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Вода покинула центр Ялты

Вода покинула центр Ялты

В центре Ялты сошла вода, скопившаяся из-за сильных проливных дождей, сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

"В центре Ялты сошла вода. На данный момент все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий проливного дождя задействованы службы ЖКХ, служащие Черноморского флота, спасатели, сотрудники ГИБДД, МВД. Также в усиленном режиме работают медики и волонтеры.

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