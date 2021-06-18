Большая вода в Ялте забрала человеческую жизнь

Во время сильного ливня в Ялте погиб человек, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"В Ялте - погибший 1995 года рождения. Его унесло потоком", - рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, передает "Интерфакс".

Напомним, мощный циклон обрушился на Крым накануне – на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадковподтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь. Минувшей ночью сильный дождь начался на южном берегу, за сутки здесь выпало больше трех месячных норм осадков.