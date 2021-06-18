Папа Римский встретился с президентом Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела в Ватикане встречу с Папой Римским Франциском.

Зурабишвили прибыла с официальным визитом в Ватикан с целью укрепления культурных связей между двумя странами. Ранее было подписано соглашение о взаимосотрудничестве, сообщает "Спутник-Грузия".

Стоит отметить, что в Ватикане также состоялся торжественный прием от имени президента Грузии, на который были приглашены дипломаты и высокопоставленные гости.