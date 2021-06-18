Собаки на ВПП Симферополя вынудили уйти на второй круг самолет из Москвы

Сегодня утром экипаж самолета, летевшего в Симферополь из Москвы, вынужден был увести лайнер для посадки на второй круг из-за собак, оккупировавших взлетно-посадочную полосу (ВПП).

"Сегодня, около 7 часов утра из-за нахождения в районе ВПП собак самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы, был вынужден уйти на второй круг. Организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности", - сообщает в официальном аккаунте в Instagram Южная транспортная прокуратура.

На борту пассажирского Airbus находилось 166 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет сел после того, как специалистам аэродромных служб удалось прогнать с полосы двух псов. Южная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом, - говорится в сообщении.