В Москве три ресторана станут "бесковидными"

Три ресторана сети Restart Vasilchuk Brothers примут участие в эксперименте по созданию точек общественного питания, свободных от коронавируса. Об этом сообщил глава федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Пока три ресторана холдинга вошли в список участников эксперимента. Они готовы со вторника, скорее всего, приступить к работе в новом формате", - приводит слова Бухарова ТАСС.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале эксперимента по запуску COVID-free зон в ресторанах, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию.