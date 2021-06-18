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В Москве три ресторана станут "бесковидными"

В Москве три ресторана станут &quot;бесковидными&quot;

Три ресторана сети Restart Vasilchuk Brothers примут участие в эксперименте по созданию точек общественного питания, свободных от коронавируса. Об этом сообщил глава федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Пока три ресторана холдинга вошли в список участников эксперимента. Они готовы со вторника, скорее всего, приступить к работе в новом формате", - приводит слова Бухарова ТАСС.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале эксперимента по запуску COVID-free зон в ресторанах, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию.

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Вестник Кавказа

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