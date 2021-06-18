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Коммунальные службы вернули воду жителям Керчи

Коммунальные службы вернули воду жителям Керчи

Работники коммунальных служб совместно с сотрудниками МЧС оперативно восстановили водоснабжение Керчи и прилегающих районов на востоке Крыма, пострадавших от сильных дождей, - сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

"Водоснабжение в городе Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

В Керчи остаются подтопленными 94 придомовые территории и домовладения, а также городская больница №1.

В городе остаются частичные проблемы с газоснабжением и электроснабжением, но они тоже решаются, - добавили в МЧС региона.

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Вестник Кавказа

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