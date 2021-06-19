Сергей Марков: "Армения не хочет отдавать карты минных полей, а хочет их обменивать"

12 июня между представителями Армении и Азербайджана состоялась историческая встреча: Баку удалось добиться реального прорыва в вопросе карт минных полей.

Армянская сторона передала Азербайджану карты минных полей всего Агдамского района, взамен Баку выдал Еревану 15 армянских военных. Cледственными органами Азербайджана было установлено, что эти 15 человек не принимали участия в убийствах азербайджанских граждан или же иных тяжких преступлениях. Главный итог данного события - будут предотвращены десятки, если не сотни трагедий, будут спасены сотни человеческих жизней. Гарантом честности сделки на высоком уровне выступили США и Евросоюз. Важно и политическое значение этого события – ведь, выдав карты минных полей Агдамского района, Ереван развеял созданный им же миф о том, что таких карт вовсе не существует.

Директор Института политических исследований Сергей Марков прокомментировал данное событие.