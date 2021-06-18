Гутерриш останется генсеком ООН до конца 2026 года

Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем во второй раз.

"Генассамблея желала бы принять резолюцию… путем аккламации. Решение принято. Я имею честь объявить, что его превосходительство Антониу Гутерриш назначен… генеральным секретарем ООН на второй срок, начиная с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года", - объявил в пятницу председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

Отметим, Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на должность.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Гутерриша по случаю его переизбрания генеральным секретарем ООН.

"Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает ваш высокий политический авторитет. Уверен, что ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли организации в мировых делах", - говорится в поздравительной телеграмме, сообщает пресс-служба Кремля.