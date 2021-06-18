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Гутерриш останется генсеком ООН до конца 2026 года

Гутерриш останется генсеком ООН до конца 2026 года

Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерриша генеральным секретарем во второй раз.

"Генассамблея желала бы принять резолюцию… путем аккламации. Решение принято. Я имею честь объявить, что его превосходительство Антониу Гутерриш назначен… генеральным секретарем ООН на второй срок, начиная с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года", - объявил в пятницу председатель Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.

Отметим, Антониу Гутерриш был единственным кандидатом на должность.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Гутерриша по случаю его переизбрания генеральным секретарем ООН.

"Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает ваш высокий политический авторитет. Уверен, что ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли организации в мировых делах", - говорится в поздравительной телеграмме, сообщает пресс-служба Кремля.

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Вестник Кавказа

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